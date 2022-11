REPAS DES AINÉS Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

REPAS DES AINÉS Gignac, 21 janvier 2023, Gignac. REPAS DES AINÉS

10 boulevard du moulin Gignac Hérault

2023-01-21 12:00:00 12:00:00 – 2023-01-21 17:00:00 17:00:00 Gignac

Hérault Gignac EUR 5 5 Inscriptions auprès du Mescladis : 10 rue Pierre Curie du 3 au 18 janvier du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le mercredi après-midi Inscriptions auprès du Mescladis : 10 rue Pierre Curie du 3 au 18 janvier du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le mercredi après-midi +33 4 67 57 01 72 openclipart-vectors-30363

Gignac

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse 10 boulevard du moulin Gignac Hérault Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

REPAS DES AINÉS Gignac 2023-01-21 was last modified: by REPAS DES AINÉS Gignac Gignac 21 janvier 2023 10 boulevard du moulin Gignac Hérault Gignac Hrault

Gignac Hérault