REPAS DECOUVERTE Caux Catégories d’Évènement: Caux

Hérault

REPAS DECOUVERTE, 3 juin 2023, Caux . REPAS DECOUVERTE Lieu dit »FONTARECHE » Caux Herault

2023-06-03 19:00:00 19:00:00 – 2023-06-03 23:00:00 23:00:00 Caux

Herault Repas découverte au Domaine »allegria » dans une ambiance musicale.

Programme sur demande avec réservation obligatoire 04 67 77 01 92 ou 04 67 98 42 26 Repas découverte au Domaine »La Font des Ormes » Caux

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Caux, Hérault Autres Lieu Caux Adresse Lieu dit ''FONTARECHE'' Caux Herault Ville Caux lieuville Caux Departement Herault

Caux Caux Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caux /

REPAS DECOUVERTE 2023-06-03 was last modified: by REPAS DECOUVERTE Caux 3 juin 2023 Caux Hérault Lieu dit ''FONTARECHE'' Caux Herault

Caux Herault