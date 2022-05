Repas-débat partagé sur les jardins face au changement climatique L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Repas-débat partagé sur les jardins face au changement climatique L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson, 4 juin 2022, Rochefort. Repas-débat partagé sur les jardins face au changement climatique

L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson, le samedi 4 juin à 12:00

Repas-débat partagé sur les jardins face au changement climatique Chacun apporte un plat, une entrée, un dessert et une boisson ainsi que ses couverts et partage avec les autres participants. Barbecue, tables et chaises à disposition. Nous partagerons également le débat autour du thème de cette année.

Gratuit

Repas-débat partagé sur les jardins face au changement climatique L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Impasse du 11 Novembre 17300 Rochefort Rochefort Avant-Garde Martrou Les Fourriers Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T12:00:00 2022-06-04T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Adresse Impasse du 11 Novembre 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Departement Charente-Maritime

L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochefort/

Repas-débat partagé sur les jardins face au changement climatique L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson 2022-06-04 was last modified: by Repas-débat partagé sur les jardins face au changement climatique L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson 4 juin 2022 L'Écho des jardins - Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Rochefort

Rochefort Charente-Maritime