Repas-débat : « Molière pour nous, pourquoi pas ? »

Maison de Chômeurs TO7 Reynerie, le jeudi 19 mai à 12:00

Molière a 400 ans depuis le 15 janvier 2022. Est-il trop vieux ? Est-il poussiéreux ? Vaut-il encore le coup d’aller le voir jouer ? de le lire ? Oui, si son rire nous rend plus libre. Pour le quatrième centenaire de la naissance du dramaturge, et à l’occasion du repas-débat organisé à la **Maison de chômeurs de TO7** avec **Fabrice Chassot** (Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ELH) et **Yves Le Pestipon** (académie des sciences, inscriptions et belles-lettres), demandons-nous ce qu’est Molière aujourd’hui, dans quelle mesure son théâtre peut aider à penser le monde contemporain, faire rire – ou ne plus faire rire… – .

Sur inscription via TO7

Dans le cadre de la programmation culturelle de l’’exposition « Esprit critique : Détrompez-vous ! » et de Molière 2022

Maison de Chômeurs TO7 Reynerie 4 bis Cheminement Robert Cambert Toulouse



2022-05-19T12:00:00 2022-05-19T14:00:00