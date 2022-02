Repas débat autour des questions de discrimination et de racisme Résidence CROUS le Nivolet Jacob-Bellecombette Catégories d’évènement: Jacob-Bellecombette

Résidence CROUS le Nivolet, le jeudi 17 mars à 18:00

Les étudiants inscrits à l’activité prendrons le temps de préparer un repas avec l’intervenante. Sera suivi le temps du repas, durant lequel les étudiants piocherons des thèmes amenant un débat autour des questions de racisme. Les temps de discussion seront aiguillés et encadrés par l’intervenante.

Sur inscription / gratuit

Préparation d’un repas, suivi d’un repas partagé durant lequel ils pourront participer à des débats encadrés par une intervenante Résidence CROUS le Nivolet rue robert Barr 73000 Chambéry Jacob-Bellecombette Savoie

