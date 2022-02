Repas-débat à la Maison des chômeurs FASOLMI FASOLMI Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

FASOLMI, le jeudi 17 mars à 12:00

Repas-débat à la Maison des chômeurs FASOLMI ——————————————– Dans le cadre de l’exposition “Esprit critique, détrompez-vous” au Quai des Savoirs, un repas-débat est proposé à la Maison de chômeurs FASOLMI en invitant un.e chercheur.se autour de la table. **Avec,** **Pascal Marchand**, Professeur en Sciences de l’information et de la communication (LERASS) _Crédit photo : ©AdobeStock_DragonImages_

Sur inscription auprès de FASOLMI

Dans le cadre de l’exposition “Esprit critique, détrompez-vous” au Quai des Savoirs. FASOLMI 29bis Av. des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T12:00:00 2022-03-17T14:00:00

