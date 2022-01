Repas de Trêve Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Repas de Trêve Rosheim, 13 février 2022, Rosheim.

2022-02-13 12:00:00 – 2022-02-13 16:00:00

Rosheim Bas-Rhin EUR Après une année blanche, le FC Rosheim a le plaisir d’organiser son habituel repas de trêve. Au menu : Baeckeofe, fromage, dessert et café (hors boissons) ou émincé de volaille et spätzele en menu subsidiaire, à préciser à la réservation. Ambiance musicale sera assurée par l’orchestre Dominik. Sur réservation et règlement avant le 30 janvier 2022. Tarifs : 20 € par adulte 12 € par enfant de 6 à 12 ans Offert pour les enfants de moins de 6 ans Organisation soumise au protocole sanitaire en vigueur à la date de l’événement. Venez vous régaler et profiter d’une ambiance musicale assurée par l’orchestre Dominik. +33 6 95 51 52 59 Après une année blanche, le FC Rosheim a le plaisir d’organiser son habituel repas de trêve. Au menu : Baeckeofe, fromage, dessert et café (hors boissons) ou émincé de volaille et spätzele en menu subsidiaire, à préciser à la réservation. Ambiance musicale sera assurée par l’orchestre Dominik. Sur réservation et règlement avant le 30 janvier 2022. Tarifs : 20 € par adulte 12 € par enfant de 6 à 12 ans Offert pour les enfants de moins de 6 ans Organisation soumise au protocole sanitaire en vigueur à la date de l’événement. Rosheim

