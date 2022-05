Repas de solidarité Partage Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Repas de solidarité Partage Munster, 15 mai 2022, Munster. Repas de solidarité Partage Munster

2022-05-15 11:30:00 – 2022-05-15 16:00:00

Munster Haut-Rhin EUR Pour soutenir 2 projets : Foyer de Paix et Réfugiés Ukrainiens +33 3 89 77 34 77 Munster

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Repas de solidarité Partage Munster 2022-05-15 was last modified: by Repas de solidarité Partage Munster Munster 15 mai 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin