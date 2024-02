Repas de Saint-Valentin Hostellerie du Périgord Vert Brantôme en Périgord, dimanche 18 février 2024.

Repas de Saint-Valentin Hostellerie du Périgord Vert Brantôme en Périgord Dordogne

L’Hostellerie du Périgord Vert à Brantôme vous propose un menu spécial Saint-Valentin.

Il sera servi le 14 pour le dîner et le 18 au déjeuner.

Tarif 49 € / personne.

Cocktail « Périgord Vert »

* * *

Déclinaison de Ris de Veau, Jambons de Coche et de Sanglier de chez Bouffier, sur lit de Mesclun aux Noisettes.

ou

Duo d’Aiglefin et Truite fumée maison et sa Salade de Lentilles du Puy aux Saint-Jacques.

ou

Assortiment de Foie Gras de Canard Creyssacois.

* * *

Médaillon de Veau et Foie Gras à la crème de Cèpes

ou

Mélodie de Saint-Jacques, Lotte et Langoustine au Beurre de Truffe

* * *

Assiette de salade et Fromages

* * *

Assortiments de desserts

* * *

Café EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 12:00:00

fin : 2024-02-18

7 Avenue André Maurois

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hotel-hpv.fr

L’événement Repas de Saint-Valentin Hostellerie du Périgord Vert Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2024-02-05 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne