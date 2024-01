Repas de Saint-Valentin du restaurant l’Envie Gourmande Salles-Lavalette, mercredi 14 février 2024.

Le restaurant l’Envie Gourmande vous invite à fêter la Saint-Valentin autour d’un repas traditionnel et fait maison !

Des produits simples et authentiques mettant en avant nos traditions culinaires et les produits locaux.

Le bourg

Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine lenviegourmande16@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



L’événement Repas de Saint-Valentin du restaurant l’Envie Gourmande Salles-Lavalette a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme du Sud Charente