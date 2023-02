Repas de Saint-Valentin Bazoches Bazoches Catégories d’Évènement: Bazoches

Nièvre

Repas de Saint-Valentin, 13 février 2023, Bazoches Bazoches. Repas de Saint-Valentin 3 Route de Corbigny Bazoches Nievre

2023-02-13 – 2023-02-13 Bazoches

Nievre Bazoches EUR 34 Menu : – Amuse bouches

– Gambas et oeuf parfait en flirt sur lit d’avocado pamplemousse OU nid feuilleté volaille & foie gras sur coussin dame quenelle

– Coeur d’océan enrubanné de sole en filet OU Emincé magret de canard arrosé d’amour framboise

– Douceur & caractère OU Faisselle crémeuse aux fruits rouges

– Gourmandise Cupidon OU Le duo choux framboise et choux orangé échoués sur l’île de la tentation +33 9 80 61 14 60 Bazoches

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bazoches, Nièvre Autres Lieu Bazoches Adresse 3 Route de Corbigny Bazoches Nievre Ville Bazoches Bazoches lieuville Bazoches Departement Nievre

Bazoches Bazoches Bazoches Nievre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazoches bazoches/

Repas de Saint-Valentin 2023-02-13 was last modified: by Repas de Saint-Valentin Bazoches 13 février 2023 3 Route de Corbigny Bazoches Nievre Bazoches Bazoches, Nièvre nièvre

Bazoches Bazoches Nievre