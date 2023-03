REPAS DE PRINTEMPS Rue du Docteur Guépin Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

REPAS DE PRINTEMPS
Rue du Docteur Guépin, 9 mars 2023, Préfailles
Espace Culturel

2023-03-09

Loire-Atlantique Venez partager un repas de printemps rempli de chaleur et de couleur sous le thème du Brésil avec le Club Amitié et Loisirs de Préfailles. annemariefontaine72@gmail.com +33 2 40 66 93 80 Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles

