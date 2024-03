Repas de printemps Le Temple-sur-Lot, dimanche 24 mars 2024.

Repas de printemps Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Animé par Katia et Jean-Michel avec un programme varié année 80-90.

Menu punch maison, terrine de pâté de campagne au foie gras, blanquette de veau aux champignons et pommes grenailles, assiette du berger et gelée de cerise noire, profiteroles au chocolat, vin et café.

Inscription avant le 15 mars

Inscription avant le 15 mars 25 25 EUR.

Début : 2024-03-24 12:00:00

fin : 2024-03-24

Salle Josiane Mascarin

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lesamisdutemplesurlot@orange.fr

