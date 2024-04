Repas de printemps Route des Roches Dax, dimanche 7 avril 2024.

Repas de printemps Route des Roches Dax Landes

Avec velouté d’asperges, poulet aux oignons et pommes de terre, salade fromage et Pastis landais . Avec animation musicale. Organisé par l’association Saubagnacqs.

Avec velouté d’asperges, poulet aux oignons et pommes de terre, salade fromage et Pastis landais . Avec animation musicale. Organisé par l’association Saubagnacqs. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 12:30:00

fin : 2024-04-07

Route des Roches Maison de Saubagnacq

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine asso.saubagnacqs@gmail.com

L’événement Repas de printemps Dax a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Grand Dax