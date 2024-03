REPAS DE PRINTEMPS CHAPELLE DU BEUGNON Arcy-sur-Cure, dimanche 17 mars 2024.

Les amis de La chapelle du Beugnon organisent leur repas de printemps avant la reprise du programme culturel dès le mois de mai.

Il aura lieu le 17 mars à la salle des fêtes d’Arcy-sur-Cure et épicera notre printemps aux saveurs du Moyen-Orient.

Apéritif et hors d’oeuvre, entrée, plat, dessert, boissons et café 45€ 45 45 EUR.

Début : 2024-03-17 12:30:00

fin : 2024-03-17

salle des fêtes

Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdbeugnon@gmail.com

