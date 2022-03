Repas de printemps à St Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce Saint-Laurent-d'Arce Catégories d’évènement: Gironde

Repas de printemps à St Laurent d'Arce Saint-Laurent-d'Arce, 19 mars 2022, Saint-Laurent-d'Arce.

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Laurent-d'Arce Gironde 10 EUR Repas de printemps :

Au menu : apéritif, assiette de charcuterie, cochon grillé (poulet possible sur réservation par tél) et ses pommes de terre, salade, fromage, dessert, vin e café compris.

Dj Franck Animations.

+33 6 32 63 91 99

Dj Franck Animations. images.pexels

