Repas de Pâques Saint-Julien-d’Armagnac, dimanche 31 mars 2024.

Repas de Pâques Saint-Julien-d’Armagnac Landes

Les cloches passées, on prend le chemin du Quillier pour se retrouver à l’apéritif à partir de 12h avant de passer à table à 13h pour un repas bien garni.

Après le repas, on s’affaire aux quilles, à la pétanque, à la belote, …

Pensez à réserver avant le 27 Mars.

Les cloches passées, on prend le chemin du Quillier pour se retrouver à l’apéritif à partir de 12h avant de passer à table à 13h pour un repas bien garni Velouté d’asperges | Assiette de saison | Agneau à la broche | Tagliatelles forestières | Salade | Fromage de brebis | Tiramisu | Vin | Café | Armagnac.

Après le repas, on s’affaire aux quilles, à la pétanque, à la belote, …

Pensez à réserver avant le 27 Mars. 23 23 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 12:00:00

fin : 2024-03-31

Quiller

Saint-Julien-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Repas de Pâques Saint-Julien-d’Armagnac a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Landes d’Armagnac