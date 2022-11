Repas de Noël Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Front-sur-Lémance

Repas de Noël Saint-Front-sur-Lémance, 10 décembre 2022, Saint-Front-sur-Lémance. Repas de Noël

Salle des fêtes Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

2022-12-10 – 2022-12-10 Saint-Front-sur-Lémance

Lot-et-Garonne Saint-Front-sur-Lémance 18 18 EUR Repas de Noël animé par François Cilona avec au menu :

– Soupe

– Assiette de charcuterie

– Blanquette de veau

– Pommes de terre persillées

– Salade

– Glace

– Café – vin

Pensez à amener vos couverts. Repas de Noël animé par François Cilona avec au menu :

– Soupe

– Assiette de charcuterie

– Blanquette de veau

– Pommes de terre persillées

– Salade

– Glace

– Café – vin

Pensez à amener vos couverts. +33 6 24 46 06 10 Saint-Front-sur-Lémance

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Front-sur-Lémance Autres Lieu Saint-Front-sur-Lémance Adresse Salle des fêtes Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne Ville Saint-Front-sur-Lémance lieuville Saint-Front-sur-Lémance Departement Lot-et-Garonne

Repas de Noël Saint-Front-sur-Lémance 2022-12-10 was last modified: by Repas de Noël Saint-Front-sur-Lémance Saint-Front-sur-Lémance 10 décembre 2022 Lot-et-Garonne Saint-Front-sur-Lémance Salle des fêtes Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne