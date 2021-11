Mattaincourt Mattaincourt Mattaincourt, Vosges REPAS DE NOËL DES PRODUCTEURS ET ARTISANS – DÉCEMBRE FESTIF Mattaincourt Mattaincourt Catégories d’évènement: Mattaincourt

Repas de Noël des producteurs et des artisans.

Menu élaboré avec les produits issus du marché du terroir.

Entrée -plat – fromage – dessert. Un verre de vin blanc et un verre de vin rouge offerts.

25€ par personne.

Réservation avec règlement auprès de Madame Valérie Legrand au 06 13 76 03 23.

Pass sanitaire obligatoire +33 6 13 76 03 23

