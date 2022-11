Repas de noël de Guerville Guerville, 10 décembre 2022, Guerville.

Repas de noël de Guerville

Centre ville de Guerville

2022-12-10 – 2022-12-10

Guerville

Seine-Maritime

Guerville

Proposé par le Comité des fêtes de Guerville (76340)

20h00 – Repas de Noël à la salle des fêtes

Tarifs :

Adulte : 25.00€/Adulte – Apéritif /Tarte fine confit d’oignon / Boudin blanc et pomme / Suprême de volaille jaune sauce champagne / Flan de carottes de Noël et ses duchesses / Salade / Fromage / Gâteau royal chocolat / Café

Enfant (de 8 : 10€ / Enfant 8-12 ans – Gratuit -8 ans) : -Burger de Noël et ses potatoes / Glace

Inscription au 06.71.04.33.71 jusqu’au jeudi 01 décembre.

Inscription uniquement par mail : cdfguerville@gmail.com

Guerville

