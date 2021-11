Champillon Champillon Champillon, Marne Repas de Noël au Royal Champagne Champillon Champillon Catégories d’évènement: Champillon

Marne

Repas de Noël au Royal Champagne Champillon, 24 décembre 2021, Champillon. Repas de Noël au Royal Champagne Hameau de Bellevue 9 Rue de la République Champillon

2021-12-24 – 2021-12-24 Hameau de Bellevue 9 Rue de la République

Champillon Marne Au menu de cet inoubliable réveillon ou bien déjeuner de Noël : Amuse-bouche Foie gras de canard à la truffe noire et marrons, gelée de champagne rosé, brioche maison truffée Bar de ligne au fenouil confit à l’huile d’olive, coques en persillade, sauce champagne Chapon de Bresse à la truffe noire sauce périgueux, salsifis gratinés au Beaufort, mousseline de topinambour Pré-dessert Bûche aux marrons et poire Comice, tuile croustillante au cassis Hameau de Bellevue 9 Rue de la République Champillon

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Champillon, Marne Autres Lieu Champillon Adresse Hameau de Bellevue 9 Rue de la République Ville Champillon lieuville Hameau de Bellevue 9 Rue de la République Champillon