Repas de Noël au Royal Champagne 9 Rue de la République Hameau de Bellevue Royal Champagne Hotel & Spa Champillon Marne

2022-12-24 19:00:00 – 2022-12-24 22:00:00





Marne Au menu de cet inoubliable réveillon de Noël : Frivolités Crabe royal sur braise de sarments et crème acidulée Foie gras de canard, gelée de bourbon et noisette du Piémont

brioche maison pralinée à la noisette Noix de Saint-Jacques grillées, panais à la clémentine

sauce champagne et caviar Osciètre Sorbet au marc de champagne, voile et écume de champagne Poulette de Bresse façon poule au pot, bouillon à la truffe noire

cuisse pochée servie froide et sauce gribiche à la truffe Saint-Nectaire fermier à la truffe noire Main de Bouddha confite et en pickles au champagne

glace au pain d’épices, tuile craquante Mousse légère au champagne

agrumes confits à la liqueur de dosage, sorbet et citron caviar

