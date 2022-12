Repas de Noël au restaurant Le Bellevue Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe OT Monts du Limousin Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe

Haute-Vienne Restaurant Le Bellevue Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe Samedi 24 (en soirée) et dimanche 25 (le midi) décembre. 69 €. Places limitées à 50 personnes. Restaurant Le Bellevue 05 55 76 01 99, 07 58 02 49 34. Venez passer un agréable moment au Bellevue autour d’un bon repas de Noël. Mise en bouche, vol au vent aux Saint-Jacques, chapon aux châtaignes ou saumon en paillotte aux framboises, chariot de fromages, bûche aux fruits. Restaurant Le Bellevue Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe

