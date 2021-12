Monbazillac Monbazillac Dordogne, Monbazillac Repas de Noël au Bistrot de Malfourat Monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Monbazillac

Repas de Noël au Bistrot de Malfourat Monbazillac, 25 décembre 2021, Monbazillac. Repas de Noël au Bistrot de Malfourat Monbazillac

2021-12-25 12:00:00 – 2021-12-25

Monbazillac Dordogne Monbazillac EUR 65 65 Menu de Noël au Bistrot de Malfourat : servi le 25 Décembre à midi Brouillade à la Truffe du Périgord

Mouillette et Jambon de Canard Pressé de Foie Gras de Canard au Pain d’Épices

Chutney de Fruits d’Hiver Ballotine de Pintade Fermière

Farcie à la Trompette et Noisettes du Pays, Écrasé de Panais et Petits Légumes Assiette de Fromages de Noël, Salade de Jeunes Pousses Gourmandise à la Poire et Marrons Glacés

Biscuit Imbibé au Rhum Vieux, Compoté de Fruits Vanillé 65 € PAR PERSONNE HORS BOISSONS

Monbazillac

dernière mise à jour : 2021-12-07

