Cher 30 EUR 30 Le menu comprend entrée, plat, dessert et café

– saumon fumé / crevettes

– dinde rôtie farce à la saucisse, choux de Bruxelles au bacon, pommes de terre rôties, purée de carottes et rutabaga, pudding Yorkshire avec sauce à la dinde.

– forêt noire Innovez avec l’ « English Christmas dinner » que vous propose la fontaine des amis. Un voyage gustatif qui vous emmènera en Angleterre. A déguster le vendredi 23 décembre. Réservation incontournable. +33 2 48 61 84 52 pixabay

