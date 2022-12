Repas de Noël à la grange du levat Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Catégories d’évènement: Lot

Au menu : Kir et amuses bouche maison ****

Mille feuille de foie gras et pain d’épices, poire pochée au vin rouge du quercy

OU

Feuilleté de saumon fumé

Crème aux herbes ****

Parmentier d’agneau ail et thym

OU

Pavé de boeuf, sauce foie gras marron

OU

ris de jeune bovin sauce forestière ****

Buchette Chocolat

Croquant praliné insert caramel beurre salé ****

Café La Grange du Levat vous propose le menu de Noël le 25/12 midi +33 5 65 21 98 15 ©pixabay

