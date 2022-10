Repas de Noël à la Bergerie de Méjanes Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne EUR Pas de courses à faire, pas de menu à imaginer, pas de décoration à préparer, pas de vaisselle, pas de restes à finir… tout sera déjà prêt!



Profiter d’un moment convivial le jour de Noël autour d’un bon repas que La Bergerie de Méjanes aura imaginé spécialement pour l’occasion.



Au menu, 45€/personne ou 48€ avec un verre de bienvenue :

Déclinaison de foie gras et son chutney de mangue

Médaillon de lotte et Risotto IGP Safrané

Civet de sanglier et polenta crémeuse

Bûche de Noël Maison



Pour les enfants : burger (poisson ou steak) ou nuggets, dessert de Noël et boisson



Réservation obligatoire Toute l’équipe de La Bergerie de Méjanes, Restaurant traditionnel en Camargue, vous attend le Samedi 25 décembre prochain pour célébrer Noël à ses côtés ! lemejanes@orange.fr +33 4 90 97 10 51 http://www.mejanes-camargue.fr/gastronomie Domaine de Méjanes Bergerie de Méjanes Arles

