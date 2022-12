Repas de Noël à emporter Saveurs et Émotions Maxou Maxou Maxou Catégories d’évènement: Lot

Lot Maxou Menu : Mise en bouche : Velouté de butternut et chantilly truffée

OU

Surprise gourmande en trois bouchées Entrée :

Tatin au foie gras et méli-mélo de jeunes pousses

OU

Bavarois saumon gravlax, mousse légère aux légumes d’antan Poisson :

Nage de joue de lotte et fruits de mer

OU

Roulé de sole et de saumon sauce langoustine Viande :

Rôti de chapon sauce forestière

OU

Pavé de selle d’agneau sauce au safran

OU

Pièce de boeuf en mille-feuille sauce velours au Porto Formage :

Cabécou croustillant au miel

OU

Brie truffé Dessert :

Le Cotillon (Mousse au chocolat, crémeux praliné, caramel au beurre salé, biscuit brownies)

OU

Clôturez l'année en beauté avec notre menu de fête ! Partagez du bonheur avec vos proches autour de plats de qualité. Notre menu est disponible dès aujourd'hui pour vos repas de fin d'année entre collègues ou avec des amis. Retrait à notre agence à Maxou ou en points relais Retrait à notre agence : Les carrières – 46090 Maxou Le 23 et le 24 – Le 30 et le 31 de 10h et 16h Retrait en point relais : Parking Ibis Hôtel Parking Boulangerie Banneton Le 24 et le 31 de 16h à 17h +33 5 65 31 38 96

