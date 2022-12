Repas de Noël à Emporter au Vinois Caillac Caillac Caillac Catégories d’évènement: Caillac

Lot

Repas de Noël à Emporter au Vinois Caillac, 21 décembre 2022, Caillac Caillac. Repas de Noël à Emporter au Vinois Le Vinois Mas de Lacroix Caillac Lot Mas de Lacroix Le Vinois

2022-12-21 12:00:00 12:00:00 – 2022-12-24 17:00:00 17:00:00

Mas de Lacroix Le Vinois

Caillac

Lot Caillac 5 EUR 5 15 Entrées :

-Truite de moulin façon gravlax

-Tourte de ris de veau et foie gras Plats :

-Feuilletée de Saint Jacques, béchamel

-Chapon farci au cèpes

-Suprême de volaille morilles et champagne Garnitures :

-Pommes de terre, lardons, ail et persil

-Légumes rôtis (carottes, panais, courges, brocolis) Dessert :

-Bûche de Noël

-Gros macaron chocolat, confit de mangue Le Vinois vous propose un menu de fêtes pour le réveillon, à emporter uniquement. Pré-commande au minimum 3 jours avant, par téléphone. +33 5 65 30 53 60 Le Vinois Mas de Lacroix Le Vinois Caillac

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Caillac, Lot Autres Lieu Caillac Adresse Caillac Lot Mas de Lacroix Le Vinois Ville Caillac Caillac lieuville Mas de Lacroix Le Vinois Caillac Departement Lot

Caillac Caillac Caillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caillac-caillac/

Repas de Noël à Emporter au Vinois Caillac 2022-12-21 was last modified: by Repas de Noël à Emporter au Vinois Caillac Caillac 21 décembre 2022 Caillac Le Vinois Mas de Lacroix Caillac Lot Caillac Lot Lot

Caillac Caillac Lot