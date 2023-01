Repas de mardi gras Mialet Mialet Mialet Catégories d’Évènement: Dordogne

Mialet

Repas de mardi gras Mialet, 21 février 2023, Mialet Mialet. Repas de mardi gras Le Bourg salle des fêtes Mialet Dordogne salle des fêtes Le Bourg

2023-02-21 12:30:00 – 2023-02-21

salle des fêtes Le Bourg

Mialet

Dordogne Mialet Le Club de l’Amitié propose aux Mialletais de venir passer un bon moment avec son repas traditionnel « pot au feu ». Il convient de s’inscrire et prévoir ses couverts. Le Club de l’Amitié propose aux Mialletais de venir passer un bon moment avec son repas traditionnel « pot au feu ». Il convient de s’inscrire et prévoir ses couverts. Club de l’amitié club de l’amitié

salle des fêtes Le Bourg Mialet

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Mialet Autres Lieu Mialet Adresse Mialet Dordogne salle des fêtes Le Bourg Ville Mialet Mialet lieuville salle des fêtes Le Bourg Mialet Departement Dordogne

Mialet Mialet Mialet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mialet-mialet/

Repas de mardi gras Mialet 2023-02-21 was last modified: by Repas de mardi gras Mialet Mialet 21 février 2023 Dordogne Le Bourg salle des fêtes Mialet Dordogne Mialet Mialet Dordogne

Mialet Mialet Dordogne