Repas de l’Association des Parents d’Élèves de Saint André de Najac Saint-André-de-Najac, dimanche 3 mars 2024.

Repas de l’Association des Parents d’Élèves de Saint André de Najac Saint-André-de-Najac Aveyron

Pour sa 2e année consécutive l’APE organise un repas ouvert à toutes et à tous. Le dimanche 03 mars à la salle des fêtes de Saint André de Najac.

Au menu apéro, potage, farçous et salade, pot-au-feu, fromage, tarte aux pommes, vin et café compris.

Les bénéfices reviendront à l’école de Saint André de Najac (12).

Tarifs le menu 20 €, 10€ pour les moins de 12 ans

À emporter 17€

Réservation avant le 25 février au au 06 02 50 41 60 ou au 06 74 13 93 51 message ou à l’adresse st.andre.ape@gmail.com20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Saint-André-de-Najac 12270 Aveyron Occitanie st.andre.ape@gmail.com

L’événement Repas de l’Association des Parents d’Élèves de Saint André de Najac Saint-André-de-Najac a été mis à jour le 2024-02-08 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME