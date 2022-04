Repas de l’amitié Val-au-Perche, 1 mai 2022, Val-au-Perche.

Repas de l’amitié Salle polyvalente de Male Male Val-au-Perche

2022-05-01 12:00:00 – 2022-05-01 Salle polyvalente de Male Male

Val-au-Perche Orne

Repas de l’amitié

Organisé par le club de l’amitié et du temps libre.

Animation : jeux et tirage de la tombola à la fin du repas.

Lots : une chaîne Hifi, une montre connectée, un panier garni et de nombreux autres lots

Menu : Apéritif avec petits toasts

Salade percheronne (Filet mignon, salade, toast au boudin noir)

Trou normand du club

Suprême de pintadeau, sauce vallée d’Auge, écrasé de pommes de terre

à l’huile d’olive, couronne de courgette en ratatouille

Salade avec 3 fromages

Croustillant au chocolat blanc, mousse vanille et mangue

Réservation avant le 23 avril

