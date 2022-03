REPAS DE L’AMICALE DE LA POLICE DE FORBACH Schœneck Schœneck Catégories d’évènement: Moselle

SCHœNECK

REPAS DE L’AMICALE DE LA POLICE DE FORBACH Schœneck, 2 avril 2022, Schœneck. REPAS DE L’AMICALE DE LA POLICE DE FORBACH salle des fêtes rue du puit Schœneck

2022-04-02 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-02 23:30:00 23:30:00 salle des fêtes rue du puit

Schœneck Moselle Schœneck 27 EUR Repas musical sur réservations organisé par l’Amicale de”Entraide et de Prévoyance des Policiers de Forbach. Choucroute, dessert avec boissons comprises

Date limite de réservation 28 mars 2022 au 06.59.44.88.86 +33 6 59 44 88 86 pixabay

salle des fêtes rue du puit Schœneck

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, SCHœNECK Autres Lieu Schœneck Adresse salle des fêtes rue du puit Ville Schœneck lieuville salle des fêtes rue du puit Schœneck Departement Moselle

Schœneck Schœneck Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schoeneck/

REPAS DE L’AMICALE DE LA POLICE DE FORBACH Schœneck 2022-04-02 was last modified: by REPAS DE L’AMICALE DE LA POLICE DE FORBACH Schœneck Schœneck 2 avril 2022 Moselle Schœneck

Schœneck Moselle