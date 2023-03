Repas de l’ACCA Léon Catégories d’Évènement: Landes

Repas de l'ACCA, 15 avril 2023, Léon. Salle de la Huchette

Landes Repas ouvert à tous.

Menu 20 € apéritif, garbure, civet de sanglier, rôti de biche frites, fromage des Pyrénées, dessert, café, vin.

