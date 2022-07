Repas de la vogue Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Repas de la vogue Sainte-Sigolène, 28 août 2022, Sainte-Sigolène. Repas de la vogue

Avenue de Marinéo Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Haute-Loire Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo

2022-08-28 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-28

Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo

Sainte-Sigolène

Haute-Loire Sainte-Sigolène EUR 10 10 Le Club des Jeunes de Sainte-Sigolène de organise un repas de la vogue le 28 août 2022 à la salle polyvalente. Nous vous attendons après le défilé des classes à partir de 18h. Pommes de terre, saucisse, sarasson pour 10€. +33 4 71 66 13 07 Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Sainte-Sigolène Haute-Loire Salle polyvalente - Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Ville Sainte-Sigolène lieuville Salle polyvalente - Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Departement Haute-Loire

Repas de la vogue Sainte-Sigolène 2022-08-28 was last modified: by Repas de la vogue Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 28 août 2022 Avenue de Marinéo Salle polyvalente - Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Haute-Loire

Sainte-Sigolène Haute-Loire