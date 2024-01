Repas de la St Valentin Montcresson, mercredi 14 février 2024.

Repas de la St Valentin Montcresson Loiret

Repas de la St Valentin.

Repas de la St Valentin proposé par le restaurant La Madeleine. Sur réservation avant le 9 février avec choix du menu. Menu Cocktail maison et ses mignardises, entrée au choix Crème de butternut et lardons grillés ou Foie gras maison et ses compotées. Plats aux choix Suprême de poulet jaune sauce au foie gras ou Pavé de saumon sauce champagne. Accompagnements trio de purée (pomme de terre, potiron et petits pois). Assiette de fromage, verrine praliné, spéculos et poire ou Ananas à la cannelle et sa boule vanille. Coupe offerte.45 EUR.

Place de la Madeleine

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14



L’événement Repas de la St Valentin Montcresson a été mis à jour le 2024-01-25 par OT GATINAIS SUD