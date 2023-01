Repas de la St Valentin Lorris, 14 février 2023, Lorris .

2023-02-14 19:30:00 – 2023-02-14

39 EUR Repas de la St Valentin au Restaurant “Au Sauvage”, menu : Cocktail d’amour et petits fours, pressé de foie gras au chutney d’abricot et ses toasts ou ballotine de saumon fumé crème aux herbes. Suprême de volaille en médaillon à la saveur des bois et son gratin dauphinois ou Pavé de Cabillaud rôti et crème citronnée avec ses petits légumes du moment. Pavlova fruits rouges crémeux façon chantilly ou fondant cœur coulant crème de café chantilly et café.

Réservation et règlement impératif avant le samedi 4 février 2023. Places limitées

lorrislesauvage@yahoo.fr +33 2 38 92 44 51

