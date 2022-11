Repas de la Sainte Barbe Varennes-Changy Varennes-Changy Catégories d’évènement: Loiret

VARENNES CHANGY

Repas de la Sainte Barbe Varennes-Changy, 3 décembre 2022, Varennes-Changy. Repas de la Sainte Barbe

Rue de Nogent Varennes-Changy Loiret

2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03 Varennes-Changy

Loiret Varennes-Changy 38 EUR 38 Repas de Ste Barbe à la salle Escale organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers. Menu : entres : saumon en brioche sur lit de poireaux sauce pouilly, mille-feuille de foie gras sur palet breton pommes poêlées au Calva. Trou Normand, plat : filet mignon de porc sauce forestière avec brochette de pomme de terre grenaille au sel de guérande. Assiette de fromages. Dessert : gâteau basque et son petit moelleux au chocolat. Boissons : une coupe de champagne, un digestif, café et vins compris. Soupe à l’oignon. Repas de Ste Barbe +33 6 07 90 99 14 Sapeurs-Pompiers

Varennes-Changy

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, VARENNES CHANGY Autres Lieu Varennes-Changy Adresse Rue de Nogent Varennes-Changy Loiret Ville Varennes-Changy lieuville Varennes-Changy Departement Loiret

Varennes-Changy Varennes-Changy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-changy/

Repas de la Sainte Barbe Varennes-Changy 2022-12-03 was last modified: by Repas de la Sainte Barbe Varennes-Changy Varennes-Changy 3 décembre 2022 Loiret Rue de Nogent Varennes-Changy Loiret Varennes-Changy

Varennes-Changy Loiret