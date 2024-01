Repas de la Saint Valentin Lorris, mercredi 14 février 2024.

Repas de la Saint Valentin

Repas de la Saint Valentin au Restaurant Le Chalut. Menu : Cocktail maison et petits fours salés puis amuse-bouche, entrée : île flottante aux noisettes, velouté « crème Dubarry » au curry parfumé à l’estragon, médaillon de homard, le plat : noix de veau et Saint Jacques rôtis au romarin, purée de butternut, asperges vertes, tombée d’épinards, le fromage : nougat de chèvre et son endive, vinaigrette sésame, petite confiture de figues, dessert : ganache montée chocolat lait, langue de chat, nuage de coco. Café et mignardises. Sur réservation.69 EUR.

8 Grande Rue

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14



L’événement Repas de la Saint Valentin Lorris a été mis à jour le 2024-01-23 par OT GATINAIS SUD