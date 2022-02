Repas de la Saint Valentin Lignières, 14 février 2022, Lignières.

Repas de la Saint Valentin Lignières

2022-02-14 19:00:00 – 2022-02-14 21:00:00

Lignières Cher

La fontaine des amis vous suggère son menu à 29,50€ comprenant :

– duo de saumon en mousse avec pain grillé, crème de raifort et concombre mariné

ou camembert frit avec oignons caramélisés et salade

– filet mignon de porc servi avec patate dauphinoise, haricot verts, carotte et sauce crémeuse à la moutarde

ou curry de poulet au beurre crémeux et riz

– assiette de fromages

– mousse au chocolat Amaretto

ou Cheesecake au chocolat blanc et framboises

et café

Réservez vite votre soirée de la st valentin avec ce menu savoureux qu’il ne reste qu’à croquer !

la-fontaine-des-amis@orange.fr +33 2 48 61 84 52

La fontaine des amis vous suggère son menu à 29,50€ comprenant :

– duo de saumon en mousse avec pain grillé, crème de raifort et concombre mariné

ou camembert frit avec oignons caramélisés et salade

– filet mignon de porc servi avec patate dauphinoise, haricot verts, carotte et sauce crémeuse à la moutarde

ou curry de poulet au beurre crémeux et riz

– assiette de fromages

– mousse au chocolat Amaretto

ou Cheesecake au chocolat blanc et framboises

et café

Pixabay

Lignières

dernière mise à jour : 2022-01-31 par