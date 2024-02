Repas de la Saint-Valentin La Musardiere Giverny, mercredi 14 février 2024.

Repas de la Saint-Valentin La Musardiere Giverny Eure

La Musardière vous accueil le 14 février pour célébrer la fêtes des amoureux !

Au menu

– Amuses bouches

– Crème brulée à la bisque d’écrevisses, pâte de citron noir, pickles et croûtons

– Panais laqué, persillade et noisettes

– Tartelette croustillante, choux de Bruxelles, mousse légère à la tomme normande

– Saint-Jacques normandes snackées, patate douce et agrumes

– Ganache montée au Neufchâtel, confit d’échalotte au vinaigre de cidre et sarrasin grillé

– Poire pochée au jus de groseilles fermentées, praliné aux graines de lin et crème crue

Réservation au 02 32 21 03 18

Tarif 79€ par personne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

La Musardiere 123 rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie reservation@lamusardiere.fr

L’événement Repas de la Saint-Valentin Giverny a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération