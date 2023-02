Repas de la Saint Valentin au Restaurant Cazes-Arazat Laissac-Sévérac l'ÉgliseLaissac-Sévérac l'Église Catégories d’Évènement: Aveyron

Aveyron Laissac-Sévérac l’Église Aveyron 38 EUR 15 Avenue de la Roques LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Le restaurant Cazes-Arazat vous propose un menu spécial St Valentin.

Au menu :

Cocktail et mise en bouche de bienvenue

La carotte dans tous ses états, Oeuf mollet de la ferme de Joseph

——— La truite fumée par nos soins dans son jardin d’hiver OU Ris de veau en fricassé, Pleurotes et chips de Panais

———

Tournedos de veau de l’Aveyron, croustillant d’aligot, assortiment de légumes OU Saumon frais confit aux agrumes, Rizotto, assortiment de légumes

———

Plaisir au praliné (Entremet pralin, ganache chocolat, pralin) OU Douceur de Meringue (poire pochée, crème de marrons) réservation conseillée Menu pour la st valentin le 14 Février au soir à partir de 19h15. Pensez à réserver si vous le pouvez. contact@hotel-cazes.fr +33 5 65 69 60 25 http://www.hotel-cazes.fr/french/index.php Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

