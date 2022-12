Repas de la Saint-Sylvestre Thalamy Thalamy ThalamyThalamy OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Catégories d’évènement: Corrèze

Thalamy Thalamy

Repas de la Saint-Sylvestre Thalamy Thalamy, 31 décembre 2022, ThalamyThalamy OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac . Repas de la Saint-Sylvestre Thalamy Corrèze Thalamy

2022-12-31 – 2022-12-31 Thalamy

Corrèze Thalamy Corrèze Thalamy Au restaurant « Au Bon Goût », menu à 69 € sur réservation. Le restaurant « Au Bon Goût » vous propose une soirée pour la Saint-Sylvestre avec au menu ; kir royal et ses amuses bouches, foie gras, suprême de lotte au champagne, trou normand, pavé de veau et son crémeux aux cèpes, marrons et purée aux truffes et la ronde de nos burons et délice de la nouvelle année. Suivi d’une animation musicale. Thalamy Thalamy

dernière mise à jour : 2022-12-21 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Haute Vienne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Thalamy Thalamy Autres Lieu Thalamy Thalamy Adresse Thalamy Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme Thalamy Ville ThalamyThalamy OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac lieuville Thalamy Thalamy Departement Corrèze

Thalamy Thalamy ThalamyThalamy OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thalamythalamy-ot-haute-correze-bureau-de-meymac/

Repas de la Saint-Sylvestre Thalamy Thalamy 2022-12-31 was last modified: by Repas de la Saint-Sylvestre Thalamy Thalamy Thalamy Thalamy 31 décembre 2022 Corrèze Thalamy Thalamy Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

ThalamyThalamy OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Corrèze