Repas de la saint Sylvestre Gramat, 31 décembre 2021, Gramat. Repas de la saint Sylvestre Gramat

2021-12-31 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-31

Gramat Lot Gramat 70 EUR 70 Menu traiteur (Denis Martinez de St Sulpice) :

Soupe de champagne, petits fours

Assiette quercynoise

Veau, truffade

Fromage

Pastis

Café et champagne

Vin blanc doux, vin rouge. Animé par l’orchestre Gérard Gouny.

Réservation avant le 15 décembre au 06 52 30 16 09.

