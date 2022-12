Repas de la Saint Sylvestre à L’Aventure Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Catégorie d’évènement: Le Grand-Bourg

Repas de la Saint Sylvestre à L’Aventure Le Grand-Bourg, 31 décembre 2022, Le Grand-Bourg . Repas de la Saint Sylvestre à L’Aventure 7 rue du Manoir

Le Grand-Bourg

2022-12-31 – 2022-12-31 7 rue du Manoir Creuse Le Grand-Bourg Réservation avant le 25 Décembre 2022 au 05 55 80 86 06.

A 20h 00.

Tarif : adulte : 45 €uros, – 16 ans : 30 €uros. Menu de la Saint Sylvestre :

– L’Aventure vous offre un kir pétillant,

– Assiette gourmande,

– Magret de canard, gratin dauphinois, fagot d’haricots vert, tomate provençal,

– Fromage,

– Buche glacée,

– Café. 7 rue du Manoir Le Grand-Bourg

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Grand-Bourg Autres Lieu Le Grand-Bourg Adresse Le Grand-Bourg Ville Le Grand-Bourg lieuville 7 rue du Manoir Le Grand-Bourg

Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-bourg/

Repas de la Saint Sylvestre à L’Aventure Le Grand-Bourg 2022-12-31 was last modified: by Repas de la Saint Sylvestre à L’Aventure Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg 31 décembre 2022

Le Grand-Bourg