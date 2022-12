Repas de la Saint-Sylvestre à l’Auberge du Broc Ayssènes Ayssènes OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN Catégorie d’évènement: Ayssènes

2022-12-31 – 2022-12-31 Ayssènes Aveyron 22 EUR Ayssènes Le 31 décembre, venez déguster un repas spécial de la Saint-Sylvestre, pensez à réserver !

Les menus du week-end sont au prix de 22€ (toujours 2 menus au choix).

l’Auberge est ouverte tous les midis et le samedi soir, fermeture le lundi et le mercredi. Participez a repas spécial Saint-Sylvestre à l’Auberge du Broc ! laubergedubroc@gmail.com +33 5 65 42 39 55 OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

