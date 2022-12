Repas de la Saint Sylvestre à La Grange Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Le Grand-BourgLe Grand-Bourg OT de Bénévent Catégories d’évènement: Creuse

Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg

Repas de la Saint Sylvestre à La Grange Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg, 31 décembre 2022, Le Grand-BourgLe Grand-Bourg OT de Bénévent . Repas de la Saint Sylvestre à La Grange 46 rue du Pont de la Gartempe

Le Grand-Bourg Creuse Le Grand-Bourg

2022-12-31 – 2022-12-31 Le Grand-Bourg

Creuse 46 rue du Pont de la Gartempe Le Grand-Bourg Creuse Le Grand-Bourg Réservation avant le 27 Décembre 2022 au 06 58 99 76 33.

Tarif : 59 €uros. Menu de la Saint Sylvestre :

– Cocktail « La Grange » et ses « amuses bouche »,

– Cassolette d’Escargots,

– Gratin de fruits de mer,

– Pause fraîcheur vodka citron vert,

– Pièce du boucher et sa garniture …..surprise !

– Plateau de fromages,

– Bûche pâtissière,

– Coupe de champagne. 46 rue du Pont de la Gartempe Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg

dernière mise à jour : 2022-12-15 par OT de Bénévent

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Autres Lieu Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Adresse Le Grand-Bourg Creuse OT de Bénévent Le Grand-Bourg Ville Le Grand-BourgLe Grand-Bourg OT de Bénévent lieuville 46 rue du Pont de la Gartempe Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Departement Creuse

Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Le Grand-BourgLe Grand-Bourg OT de Bénévent Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-bourgle-grand-bourg-ot-de-benevent/

Repas de la Saint Sylvestre à La Grange Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg 2022-12-31 was last modified: by Repas de la Saint Sylvestre à La Grange Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg 31 décembre 2022 Creuse Le Grand-Bourg Le Grand-Bourg Creuse OT de Bénévent

Le Grand-BourgLe Grand-Bourg OT de Bénévent Creuse