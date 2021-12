Saubrigues Saubrigues Landes, Saubrigues Repas de la Saint Sylvestre « à emporter » par l’Auberge d’Ugne – Saubrigues Saubrigues Saubrigues Catégories d’évènement: Landes

Saubrigues

Repas de la Saint Sylvestre « à emporter » par l’Auberge d’Ugne – Saubrigues Saubrigues, 31 décembre 2021, Saubrigues. Repas de la Saint Sylvestre « à emporter » par l’Auberge d’Ugne – Saubrigues Saubrigues

2021-12-31 19:00:00 – 2021-12-31

Saubrigues Landes Saubrigues Menu REVEILLON 2021 – 35€

(à emporter et à fêter)

Réservation indispensable avant le 24 décembre – 05 58 77 94 10

L’AUBERGE D’UGNE – SAUBRIGUES Menu REVEILLON 2021 – 35€

(à emporter et à fêter)

Réservation indispensable avant le 24 décembre – 05 58 77 94 10

L’AUBERGE D’UGNE – SAUBRIGUES +33 5 58 77 94 10 Menu REVEILLON 2021 – 35€

(à emporter et à fêter)

Réservation indispensable avant le 24 décembre – 05 58 77 94 10

L’AUBERGE D’UGNE – SAUBRIGUES auberge d ugne

Saubrigues

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saubrigues Autres Lieu Saubrigues Adresse Ville Saubrigues lieuville Saubrigues