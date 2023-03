Repas de la Saint Patrick Puiseaux Catégories d’Évènement: Loiret

Puiseaux

Repas de la Saint Patrick, 19 mars 2023, Puiseaux

2023-03-19 12:00:00 – 2023-03-19 Puiseaux

Loiret Le comité d’initiatives et des fêtes de Puiseaux organise un repas au profit de l’association des résidents de la maison de retraite. Au programme : animation musicale, enveloppes toutes gagnantes, démonstration de country.

Repas sur inscription. +33 6 63 04 67 65 ©Comité d’initiatives et des fêtes

