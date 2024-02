Repas de la Saint Patrick Salle Plijadur Guerlesquin, samedi 16 mars 2024.

Repas de la Saint Patrick Salle Plijadur Guerlesquin Finistère

Au menu

Apéritif

Crudités

Poulet frites sauce forestière

Dessert

Café

(Possibilité de prendre à emporter riz à la place des frites –)

3 propositions de bières blonde, ambrée et blanche

Soirée avec animation dansante.

Les cartes repas sont en vente auprès des adhérents du club La Guerlesquinaise Hand et dans les commerces suivants de Guerlesquin Bar Les Baladins et Bar-tabac Pene. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Salle Plijadur Hippodrome

Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne guerlesquinaisehandball29@gmail.com

